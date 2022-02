Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Teraz jeszcze łatwiej sięgnąć po dotacje na wymianę "kopciucha", termomodernizację i fotowoltaikę

Wciąż jeszcze ogrzewasz swój dom starym „kopciuchem”, który emituje mnóstwo zanieczyszczeń, przyczyniając się do powstawania smogu? Jeśli tak, to jak najszybciej powinieneś się go pozbyć i zainwestować w nowoczesne, niskoemisyjne urządzenie grzewcze. Czasu na wymianę pieca zostało już bardzo niewiele – a to z powodu przepisów antysmogowych, które obowiązują w Małopolsce od lipca 2017 r.