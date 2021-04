Nowe zdjęcia z serialu PRZYSIĘGA. Najważniejsze sceny z ostatnich odcinków popularnego tureckiego serialu 22.04.2021

Tak ma wyglądać newralgiczna linia kolejowa w Małopolsce! [WIZUALIZACJE]

Trwają przygotowania do budowy kluczowej - planowanej od dziesięcioleci - inwestycji dla Małopolski, czyli tzw. linii Podłęże - Piekiełko, dzięki której pociągi np. z Krakowa do Nowego Sącza dojeżdżałyby w godzinę, a do Zakopanego w ok. 100 minut. Oprócz 58 km nowych torów, przy okazji zmodernizowana ma zostać także istniejąca już linia nr 104 Nowy Sącz - Chabówka, z którą łączyć będą się tory z Podłęża. Kolejarze z PKP PLK przedstawili wizualizacje tego newralgicznego projektu.