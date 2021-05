Nowe zdjęcia z serialu PRZYSIĘGA. Najważniejsze sceny z ostatnich odcinków popularnego tureckiego serialu 4.05.2021

Fabuła serialu "Przysięga"

Serial "Przysięga" opowiada o młodej dziewczynie Reyhan, która wychowywała się poza miastem. Jest niezwykle rodzinna, ceni sobie tradycje. Jednak gdy jej matka umiera, życie dziewczyny wywraca się do góry nogami. Otóż pewnego dnia odwiedza ją przybrany brat matki, proponując małżeństwo ze swoim synem Emirem. Mężczyzna jest śmiertelnie chory i pragnie znaleźć dla swojego dziecka dobrą żonę. Dobroduszna Reyhan postanawia zgodzić się na jego propozycję i poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód. Jednak z biegiem czasu sprawy się komplikują i diametralnie zmieniają.

Oprócz Reyhan i Emira w serialu przewijają się tacy bohaterowie jak Kemal, Narin i Cavidan - matka Emira, która za wszelką cenę nie chce dopuścić do małżeństwa.

"Przysięga" - obsada: