Nowy dyrektor szpitala w Proszowicach chce szybko zinformatyzować placówkę

- W normalnych okolicznościach zacząłbym pewnie od pytań o kwestie szpitalnych finansów bądź inwestycji, ale muszę zacząć inaczej. Czy szpital daje sobie radę w walce z pandemią covid-19?

- Mamy takie same problemy jak w całej Polsce. W poniedziałek mieliśmy tak dużo pacjentów z objawami mogącymi wskazywać na możliwość zarażenia covid, że musieliśmy na pół nocy zamknąć izbę przyjęć. Skończyły się nam łóżka, na których moglibyśmy te osoby położyć. O ile w ubiegłym roku mogliśmy wyznaczyć około 100 łóżek covidowych, teraz mamy ich 60. Jest to spowodowane faktem, że jesteśmy w trakcie modernizacji oddziałów, która wyłączyła z możliwości użytkowania dużą część szpitala. Problem są też zakażenia wśród personelu, który jest w tego powodu zdziesiątkowany. A trzeba też pamiętać o pacjentach, którzy nie są zarażeni koronawirusem, ale też wymagają pomocy z powodu innych dolegliwości. Nie możemy im jej odmawiać, bo skutki mogą być dla nich fatalne. Dlatego problemy są duże, ale one są w tej chwili wszędzie.