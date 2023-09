Nowy Honorowy Obywatel Wieliczki, to burmistrz okresu przemian. Honorowy tytuł otrzymał prof. Józef Duda

Burmistrz Kozioł: żeby zrozumieć czasy przemian

- Żeby zrozumieć tamten czas, w którym żyliśmy to trzeba jeszcze popatrzeć na kilku naszych honorowych obywateli. Zobaczyć na św. Jana Pawła II, ks. kardynała Franciszka Macharskiego, Tadeusza Piekarza, Zofię Batko, aby zrozumieć w jakich czasach przyszło Ci zarządzać w Królewskim Górniczym Wolnym Mieście Wieliczka. Trzeba też zobaczyć na czas Solidarności, komitetów obywatelskich i tych wielkich przemian, których największym sukcesem stał się samorząd. I trzeba jeszcze przez chwilę popatrzeć na tę salę, na twoich przyjaciół, współpracowników, radnych, mieszkańców, z którymi przyszło ci budować to piękne miasto - mówił burmistrz Artur Kozioł.

Podkreślał, że w imieniu mieszkańców wręcza z radnymi miasta i gminy Wieliczka ten zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela temu "najwspanialszemu burmistrzowi okresu przemian, który podjął się przeprowadzić to miasto z trudnych czasów komunizmu do wolnej Polski".

Były burmistrz Duda: nie zapomniano o mnie

Prof. Józef Duda jest ciężko chory, ale stawił się na galę wręczenia tytułu. Dziękował podczas uroczystości za uznanie i tę formą docenienia jego działalności. Na gali tuż po przyjęciu Honorowego Obywatela mówił, że gdy Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu mu tytułu, to przychodziły do niego e-maile, rozdzwoniły się telefony pełne emocji z gratulacjami i życzeniami. - To było bardzo budujące. Po prostu widzę, że nie zapomniano o mnie - powiedział Józef Duda.