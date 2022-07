Nowy napastnik Garbarni Kraków Adam Żak: Mój cel to dwucyfrowy dorobek bramkowy

Poprzedni sezon, 2021-2022, spędził pan w I-ligowej Odrze Opole. Jak to się stało, że latem trafił pan do Garbarni?

Planowałem zmienić klub. Z uwagi na narodziny dziecka nie chciałem wyjeżdżać gdzieś daleko w Polskę. Jestem z Katowic, szukałem czegoś w pobliżu. Dowiedziałem się, że Garbarnia szuka napastnika, znam drużynę, grałem przeciwko niej, śledziłem jej wyniki w pierwszej i drugiej lidze. Długo się nie zastanawiałem, gdy pojawiła się propozycja.

To oczywiście za wcześnie na daleko idące wnioski, ale wejście miał pan konkretne - dwa gole w pierwszym meczu sezonu z Motorem Lublin. Jakie ma odczucia po tym spotkaniu?

Jestem bardzo zadowolony, otwarcie w takim stylu zawsze jest na plus. Nie ma co przesadzać z ocenami, bo to dopiero początek sezonu, ale dobry występ na pewno cieszy, to dodatkowy bodziec. Trochę udowodniłem też sobie, że brak bramek w Odrze Opole to był niekorzystny zbieg okoliczności, że potrafię strzelać gole.