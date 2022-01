Nowy radny Rady Powiatu: o byciu samorządowcem, góralem, artystą i dziadkiem

Mimo, że już na emeryturze ciągle jest Pan zajętym i mocno zaangażowanym człowiekiem. Działa pan jako artysta, regionalista, promotor góralszczyzny i kliszczaków, od siedmiu lat także sołtys Bogdanówki, a teraz doszła Panu jeszcze jedna funkcja – radnego powiatowego.

Nie byłem i nie jestem osobą, która goni za funkcjami lub stanowiskami, tak się jednak stało, że właśnie teraz został mi powierzony mandat radnego. To wyzwanie, ale też zobowiązanie wobec ludzi, którzy na mnie w 2018 roku głosowali. Nie jest to dla mnie całkowita nowość, bo byłem już radnym, choć nie powiatowym, ale gminnym. Niemniej, podchodzę do tego co mnie czeka z pokorą.

Niedawno umieścił Pan na nowo wybudowanym moście w Bogdanówce tabliczkę z napisem „zgoda buduje”. To Pana motto jako samorządowca?

Dokładnie tak. Powtarzał mi to mój tata, który był społecznikiem mocno zaangażowanym m.in. w budowę strażnicy, kaplicy i elektryfikację Bogdanówki. Często opowiadał w domu jak było na zebraniach, a wniosek zawsze był taki sam: zgoda buduje. Wspomniany most też jest tego dowodem. Czekaliśmy na niego długo, ale udało się i jest. Za 2,7 mln zł wybudował go powiat myślenicki przy wsparciu gminy Tokarnia w wysokości 200 tys. zł. Dla mnie most to nie tylko obiekt drogowy, ale też symbol połączenia dwóch stron, budowania relacji, szukania zgody. U nas ta zgoda była, dlatego powstał nie tylko most, ale też w sumie kilometr nowej nakładki, a dodatkowo utwardzone pobocze o szerokości 1,2 m. Było to możliwe temu, że mieszkańcy zgodzili się na przekazanie części swoich działek, choć przecież nie musieli tego robić. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że most powstał jestem głęboko wdzięczny.