Nowy rok akademicki tuż-tuż. Sprawdź, które uczelnie mają jeszcze wolne miejsca

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie dodatkowy nabór prowadzi jeszcze niemal przez cały wrzesień – na większości kierunków humanistycznych i ścisłych (szczegóły na www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia). Można jeszcze aplikować m.in. na następujące kierunki: filologie polska i romańska (do 14 września), biologia, bioinformatyka, psychologia zwierząt (do 19 września), bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem angielskim (do 20 września), edukacja techniczno-informatyczna (do 23 września) oraz inżynieria bezpieczeństwa (do 26 września).

Uczelnia posiada również szeroką ofertę studiów niestacjonarnych dla osób chcących pogodzić naukę z pracą. – Ta forma jest interesująca dla młodych osób, szczególnie po doświadczeniach pandemicznych. Studenci coraz częściej planują podjęcie pracy zarobkowej i studiów jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty związane ze zmianą miejsca zamieszkania w przypadku osób przyjezdnych – wyjaśnia rzeczniczka UP Dorota Rojek-Koryzna.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie także prowadzi jeszcze dodatkowy nabór. Terminy rekrutacji są na bieżąco aktualizowane na stronie rekrutacja.urk.edu.pl. Obecnie trwają nabory na kierunki: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia (do 14 września); ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika, bioinżynieria zwierząt, biologia stosowana, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (do 15 września), a także biogospodarka, ekonomia, ochrona środowiska, rolnictwo i zarządzanie (do 20 września).