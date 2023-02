Nowy selekcjoner kadry Fernando Santos będzie oglądał piłkarzy Cracovii w meczu z Legią Warszawa. Co na to Knap, Rakoczy, Myszor? Krzysztof Kawa

Karol Knap i Michał Rakoczy oraz inni piłkarze Cracovii mają szanse na powołanie do kadry Andrzej Banas

To już pewne - nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski rozpocznie swoją pracę w Polsce od obejrzenia z trybun trzech meczów ekstraklasy, w tym spotkania z udziałem graczy Cracovii. To szansa dla zawodników klubu z Kałuży na trafienie do notatnika Portugalczyka Fernando Santosa.