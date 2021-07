O czym jest "Królowa i konkwistador"? Nowy serial TVP może być prawdziwym hitem [FABUŁA I ZDJĘCIA] 29.07.21

NOWE Królowa i konkwistador odc. 27. Simon śmiertelnie ukąszony. Streszczenie odcinka [29.07.21]

Juan znajduje się pod opieką Cataliny. Z kolei ojciec Sancho zaczyna mieć wątpliwości co do kobiety. Jakie? Z kolei Alberto opiekuje się Simonem. Dlaczego? Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 27. odcinka Królowej i konkwistadora, aby poznać wszystkie szczegóły!