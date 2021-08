O hejcie słów kilka O. Leon Knabit

KŁAMCIE, KŁAMCIE, zawsze coś z tego zostanie – miał mówić Voltaire. A ktoś inny, biorąc pod uwagę kondycję prawdy we współczesnym języku, zachęcał - śmiało mów prawdę i tak ci nie uwierzą. Jesteśmy nieufni w stosunku do słów zasłyszanych czy przeczytanych, a jednocześnie często naiwnie łatwowierni w stosunku do zasłyszanego słowa. Ostatnio wielką karierę robi zjawisko hejtu.