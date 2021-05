O Kossakówce. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

78. Tour de Pologne zakończy się w Krakowie, trzy etapy w Małopolsce [TRASA, FILMY]

Zaprezentowana została trasa 78. Tour de Pologne. Ma on bardzo ciekawa trasę, kilka etapów jest na dawno ie odwiedzanych terenach przez wyścig - czyli na lubelszczyźnie i w Bieszczadach. Tegoroczne zmagania w Tour de Pologne UCI World Tour kolarze rozpoczną 9 sierpnia w Lublinie. Wielkie ściganie zakończy się 15 sierpnia na krakowskich Błoniach. – Zaproponowaliśmy kilka zmian w porównaniu do ostatnich lat. Pierwsza to trasa – podkreśla dyrektor generalny firmy Lang Team Czesław Lang. Wyścig zaskoczy wieloma nowościami. Pod względem sportowym będzie bardzo wymagający. Trasę i zwiastuny etapów prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.