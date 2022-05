o. Leon Stefan Knabit: Po pandemii? o. Leon Stefan Knabit

Już za tydzień czeka nas zmiana sytuacji zdrowotnej w kraju, ma być ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego. Znaczy to, że nasz wirus z jego licznymi odmianami, został z nami, jak to zresztą przewidywali specjaliści. Jednak jest już tylko jednym z pozostałych wirusów czy bakterii, których wiele jest i w naszym organizmie i w powietrzu, a które czekają tylko na sprzyjające okoliczności, by dopaść ludzi mniej odpornych, spowodować u nich chorobę, a nawet zabić. Pozostaje zwykła ludzka ostrożność i roztropność oraz pilne obserwowanie stanu zdrowi społeczeństwa. Zobaczymy, co będzie jesienią.