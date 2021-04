O mały włos, a stracilibyśmy pięknego orła bielika

Pół wieku temu zaczęto wokół gniazd wyznaczać strefy ochronne. To taki krąg o promieniu kilkuset metrów, w którym ludziom nie wolno przebywać podczas wysiadywania młodych przez ptaki. Byłbym zapomniał: lokalizacja gniazd jest tajna, aby ochronić orły przed łowcami ładnych zdjęć herbowego ptaka na gnieździe.

Przyjęty model ochrony okazał się być na tyle skuteczny, iż w Europie pod względem liczebności nasza populacja zajmuje trzecie miejsce na podium. Mamy prawie półtora tysiąca par lęgowych, nie licząc okazów które są zbyt młode, by znaleźć partnera do rozrodu. Wracając do bielika, to został podtruty. Na szczęście niezbyt skutecznie. Schorowany ptak odnaleziony przez leśników trafił w troskliwe ręce. Na witaminowej diecie szybko wrócił do zdrowia i już trafił na wolność. Pewnie zapytacie, komu u licha przyszło do głowy trucie wspaniałego ptaka.