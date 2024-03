O wycinkach drzew zaalarmuje aplikacja w telefonie? Łukasz Gibała zapowiada przejrzysty system informacji

Wycinki drzew zawsze budzą wiele emocji, tym bardziej gdy mieszkańcy dowiadują się o decyzji o usunięciu drzewa dopiero w momencie, gdy słyszą już warkot piły mechanicznej. Łukasz Gibała podkreśla, że aby znaleźć informacje o wycince drzew w Krakowie, trzeba dużo samozaparcia, czasu i orientacji w niezbyt atrakcyjnych użytkowo i wizualnie stronach internetowych. Wylicza, że decyzje o wycinkach są porozrzucane w aż czterech miejscach. Część decyzji prezydenta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, a część na Ekoportalu. Osobne rejestry mają wnioski o wycinki drzew rosnących na terenach należących do gminy wydawane przez marszałka województwa, a w jeszcze innym miejscu ogłasza się decyzje dotyczące tych wniosków.

- Dla mieszkańców znalezienie informacji dotyczących wycinek drzew rosnących w ich okolicy to przeszkoda nie do przejścia. Przeciętny krakowianin gubi się w gąszczu tych stron i trudno nie odnieść wrażenia, że jest to zrobione celowo. Po to, żeby mieszkańcy nie mieli czasu na protesty - uważa Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.