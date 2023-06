Obiad jak u mamy. Pamiętacie takie dania? Sprawdź przepisy

Są potrawy, których smak pamiętamy na zawsze. Gotowała je mama. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, pachniało w całym domu. Przypominamy przepisy na obiad jak u mamy. Takie dania są niedrogie, proste w przyrządzaniu i szybkie do zrobienia.

Smak potraw przyrządzanych w domu naszego dzieciństwa pamiętamy przez całe życie. Na co dzień pewnie stawiamy na inną kuchnię, ale od czasu do czasu poczujemy nagle zapach, przypomnimy sobie smak dzieciństwa, i wtedy chce się wrócić do maminej kuchni. Kiełbasa z cebulą - to proste danie kiedyś królowało na stołach, szczególnie pod koniec PRL Dobrowolscy

Kiełbasa z cebulą

To proste danie królowało na stołach szczególnie pod koniec PRL-u i wiele mam podawało je zarówno na obiad, jak i kolację. Można je przyrządzać również na grillu. Kilka kawałków kiełbasy (chociażby Toruńskiej - Dobrowolscy) nacinamy z obu stron na całej długości. Na patelni podgrzewamy olej lub oliwę, a cebulę kroimy na talarki. Kładziemy kiełbaski na patelni i dokładamy cebulę. Pamiętajmy o regularnym obracaniu, bo tylko wtedy unikniemy zbyt mocnego przypieczenia. Na talerze danie wykładamy w momencie, kiedy zarówno kiełbasa, jak i cebula zarumienią się. Na grillu pamiętajmy o użyciu aluminiowej folii lub tacki. Gotową kiełbasę podajemy z keczupem lub musztardą i pieczywem. Możemy też posypać np. szczypiorkiem. Pierogi z mięsem to klasyczne, smaczne i pożywne polskie danie. Dobrowolscy

Pierogi z mięsem

Klasyczne, smaczne i pożywne polskie danie, które w zależności od przyrządzającej je mamy może w istotny sposób różnić się detalami smakowymi.

Mięso wkładamy do garnka i zalewamy około 1,5 l wody. Dodajemy włoszczyznę i gotujemy przez 30 minut. W trakcie gotowania dodajemy liście laurowe, pieprz oraz ziele angielskie i gotujemy przez kolejne 30 minut. Gotowe mięso odcedzamy, doprawiamy do smaku solą i pieprzem oraz rozdrabniamy do ulubionej konsystencji. Do wykonania ciasta wykorzystujemy mąkę, olej, jajko i wodę. Wyrabiamy je do czasu, gdy będzie elastyczne i sprężyste. Następnie rozwałkowujemy ciasto na cienki placek o grubości 2 mm. Z ciasta wycinamy kółka szklanką lub foremką, nakładamy łyżeczką farsz i sklejamy. Pierogi układamy na desce posypując mąką. Gotujemy w lekko osolonym wrzątku. Skwarki kroimy w drobną kostkę i podsmażamy, aż się zarumienią. Pierogi podajemy ciepłe, polane skwarkami. Szybki posiłek na kryzys: zapiekanka makaronowa z serem i szynką

Dobrowolscy

Zapiekanka makaronowa z serem i szynką

Szybki posiłek na kryzys: nie mamy czasu na zakupy, więc wykorzystujemy to, co jest w domu. Zapiekanka jest daniem, które można przygotować szybko i nie wymaga skomplikowanych dodatków.

Makaron rurki gotujemy w lekko osolonej wodzie do twardości al dente. Jeżeli mamy taką możliwość to lepiej wybrać makaron pełnoziarnisty, ma więcej błonnika, witamin i mikroskładników. Szynkę kroimy w kostkę, a żółty ser ścieramy na tarce. Śmietanę przyprawiamy papryką, pieprzem i solą. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem, wkładamy makaron, dodajemy szynkę i polewamy śmietaną. Na sam wierzch wysypujemy ser. Zapiekamy ok. 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

Sprawdź zanim wyjedziesz za granicę do pracy