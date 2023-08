Obrona zamku Tenczyn. Szwedzi znów zaatakowali i zdradziecko wybili załogę. Wielkie widowisko historyczne

Obrona zamku Tenczyn przed Szwedem 1655 r. - co roku przypominają rekonstruktorzy. A tłumy widzów podziwia jak członkowie grup w historycznych w XVII-wiecznych strojach odtwarzają obóz wojsk polskich i szwedzkich, ich waleczne postawy oraz broń, armaty, muszkiety, lance i szable.

- Mamy 200 rekonstruktorów biorących udział w walkach, ale także towarzyszące im kobiety i dzieci. Wszystkich rekonstruktorów jest około 240 osób. To członkowie grup historycznych z Polski, Moraw, Czech, Węgier, Słowacji - wymienia Piotr Dusza dowódca Korpusu Artylerii Zamku Tenczyn. Jego ugrupowanie oraz Podolski Regiment Odprzodowy i Fundacja New Ewa Art rodziny Potockich, do której należy zamek Tenczyn są organizatorami widowiska.

Jak nam przypomniał ostatnio Robert Szczuka, koordynator z ramienia Fundacja New Ewa Art - od kilku lat rekonstrukcja obrony Tenczyna odbywa się w trzech częściach: na przedpolach zamku, w korytarzu wjazdowym oraz na zamkowym dziedzińcu. Tym razem też tak było.