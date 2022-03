Od 1 kwietnia rusza linia autobusowa z Proszowic do Podłęża

W Proszowicach od lat mówi się o doprowadzeniu linii MPK z Krakowa, tymczasem dzięki decyzji Urzędu Marszałkowskiego już za kilka dni Koleje Małopolskie uruchomią linię autobusową, którą będzie można dojechać do Podłęża. Zgodnie z zapowiedziami autobusy będą odbywały dziennie po 20 kursów (po 10 w każdą stronę), poruszając się po trasie Proszowice, Nowe Brzesko, Ispina, Niepołomice, Podłęże. Pojazdy będą wozić pasażerów również w weekendy.

Linia będzie obsługiwana przez autobusy Iveco Crossway 12 LE Line. - O ile do tej pory na podobnych trasach jeździł tabor, należący do podwykonawców, to w tym wypadku autobusy zostały przez nas zakupione. Są bardzo nowoczesne, posiadają klimatyzację, system informacji pasażerskiej, monitoring, porty USB – wylicza Peter Janćović, pełnomocnik zarządu Kolei Małopolskich.