Od dziś LOT-em z Krakowa do Tirany i Bydgoszczy. Wkrótce Dubrownik i Korfu. Ożywienie na krakowskim lotnisku. Turystyka wstaje z pandemii

- Tirana, Dubrownik, wyspy: Rodos i Korfu to nowości PLL LOT w wakacyjnej siatce połączeń Kraków Airport, z których pasażerowie będą mogli korzystać raz w tygodniu, do przełomu września i października. #LOTnaWAKACJE to też atrakcyjna oferta dla miłośników zwiedzania Polski – Bydgoszczy, Olsztyna, Gdańska i Warszawy. W tegorocznej wakacyjnej ofercie każdy pasażer znajdzie wymarzone miejsce do odpoczynku – przekonują Natalia Vince, rzeczniczka Kraków Airport.

- Cieszę się z otwarcia połączenia krajowego Kraków - Bydgoszcz. To wpisuje w politykę rozwoju branży lotniczej, powrotu siatki połączeń sprzed pandemii. Współpraca lotnisk z liniami lotniczymi, dbałość o standardy, systematyczne wdrażanie spójnych zasad bezpieczeństwa podróży, to kluczowe aspekty odbudowy, tak istotnej dla gospodarki branży – komentuje Tomasz Tomala, szef gabinetu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.