Od Kasprowej dziedziny i plaży na Gubałówce po jezioro na Górze Żar. Najpiękniejsze miejsca w górach

Góra Żar, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, Palenica, Gubałówka i Kasprowy Wierch. Co je łączy? To oczywiście piękne góry, niezwykłe panoramy, bajkowe zachody słońca, a także mnóstwo okazji do aktywności – od niespiesznych spacerów po paralotniarstwo. Łączą je też oczywiście Polskie Koleje Linowe – na wszystkie te szczyty można wjechać kolejkami PKL.