Od poniedziałku miejskie rowery elektryczne będą znowu dostępne

Stacje są czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00. Sprzęt można najpóźniej wypożyczyć do godz. 20.00, natomiast zwrócić trzeba do godz. 21.00. Brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.

Jak wypożyczyć miejski rower?

Aby wypożyczyć rower, trzeba się najpierw zarejestrować, wypełniając formularz - jak sugeruje magistrat, najlepiej zrobić to w siedzibach ZTP na ul. Wielopole 1 lub ul. Przewóz 21. Miasto zapowiada akcje przekazywania wniosków, np. w ramach wydarzeń miejskich, mające ułatwić rejestrację Najbliższym z nich będzie wydarzenie rowerowe na dziedzińcu Radia Kraków. Odbędzie się ono w sobotę, 9 marca, w godz. od 10.00 do 15.00. Wnioski można też składać przez platformę ePUAP.

"Miejskie rowery Park-e-Bike trafiły na zimę do magazynu, ponieważ musiały przejść konserwację. W ciągu roku są bardzo intensywnie użytkowane, dlatego dokładna kontrola ich stanu odbywa się właśnie na przełomie roku. Teraz rowery Park-e-Bike mogą wrócić do użytkowania, zapewniając pełne bezpieczeństwo i maksymalny możliwy komfort jazdy" - wyjaśnia magistrat.

"Chodziło przede wszystkim o stworzenie możliwości przesiadki z samochodu pozostawianego na P+R na bezpłatny rower elektryczny. Ma być to atrakcyjna alternatywa dla stania w korkach i szukania miejsca do parkowania na zatłoczonych osiedlach" - wyjaśnia miasto.

Szczegóły na stronie internetowej park-e-bike.ztp.krakow.pl.

Jak pożyczyć tradycyjny rower miejski

Cały czas można zapisywać się do innego miejskiego sytemu rowerowego – LajkBike. To wypożyczalnia długoterminowa – rower (elektryczny lub tradycyjny) bierze się do domu na co najmniej miesiąc, a maksymalnie na trzy. Kosztuje to 29 zł (rower tradycyjny) lub 79 zł (rower ze wspomaganiem) miesięcznie. Trzeba mieć ukończone 18 lat i mieszkać w Krakowie.

Więcej na stronie internetowej lajkbike.ztp.krakow.pl.

Stacje napraw rowerów

Zarząd Transportu Publicznego informuje, że od przyszłego tygodnia na krakowskie ulice zaczną także wracać stacje naprawy rowerów.