Od stycznia autobusy kolejowe pojadą także do Gdowa, Dobczyc i Łapanowa Jolanta Białek

materiały spółki Koleje Małopolskie

2 stycznia 2022 wchodzą w życie istotne korekty w przejazdach autobusowych linii dowozowych (ALD), obsługiwanych przez spółkę Koleje Małopolskie, współfinansowanych przez gminy, w których kursują autobusy nazywane kolejowymi. Zlikwidowana zostanie linia ALD2 (Wieliczka - Myślenice), a jej rolę przejmie autobus B1 (obecnie Wieliczka – Byszyce – Świątniki Górne), którego trasa zostanie wydłużona do Myślenic. Z kolei linia D1 (obecnie Wieliczka – Dobranowice – Hucisko) zostanie wydłużona do Gdowa i Łapanowa, a połączenie R1 (do tej pory Wieliczka – Grajów – Raciborsko - Świątniki Górne) – do Dobczyc.