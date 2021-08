Odcinek 12. FILM NIEMY I ONIEMIAŁY. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

Nawiązując do obrony Warszawy we wrześniu 1939 i do sześćdziesięciu trzech dni Powstania wieszczy w 1945 roku: „Będąc zawsze osamotnieni w momencie burzy, która uderza na Polskę od zachodu albo od wschodu, będąc zawsze pomiędzy dwoma kamieniami młyńskimi, stanowimy przecież element składowy olbrzymiej całości, zwącej się kulturą, cywilizacją, ludzkością. […] Stanowimy jakiś ułamek, jakiś epizod na obrotowej, gigantycznej scenie, ale do tej sceny należymy, będąc jej immanentną częścią”.

Wątek inscenizacji nie chce – dawnego aktora i reżysera – opuścić. W niewiele późniejszych refleksjach wokół filmu „Open City”, znanego nam bardziej pod tytułem „Rzym, miasto otwarte” – teatralizuje: „Warszawa była sceną obrotową, z zapadniami, z »fugami«, ze sceną, na której rozgrywały się tysiące, tysiące dramatów prawdziwych. Jaśniała tam wielkość ducha w aspektach antycznej tragedii. Płonął olbrzymi, romantyczny stos. Ale doświadczenie mówi, że bohaterstwo narodu polskiego, że walka Warszawy była dla świata filmem krótkometrażowym zaledwie. Już o nim wcale nie mówi. […] Dla Anglika walka podziemna Polski jest przydługą »fiction«”. Już nie tylko Melpomena, ale i dziesiąta muza mu szepcze.