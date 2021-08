Odcinek 13. ÓSMY CUD ŚWIATA. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

W korespondencji do redaktora Mieczysława Grydzewskiego z 23 sierpnia 1947 roku czytamy, że zaharowany współpracownik „Wiadomości” planuje zaszyć się nad morzem. Znów w pensjonacie „The Logs”, w South Lancing: „Chcę tam posiedzieć kilka dni, jak zawsze bez wódki i tym razem niemal bez roboty. […] O ile wyjadę”.

Wyjechał, gdyż następny – niedatowany i odręczny – list zainicjowany jest preambułą „Kosów, środa”. Kosów? Sprawdźmy w kalendarzu – musiał być to 27 sierpnia. Już z wcześniejszej o rok poczty możemy wnosić, że szybko w kurorcie tracił poczucie czasu. W nagłówkach znikają daty – pojawiają się tylko dni tygodnia. W środę uściśla: „Jedzenie – Kosów”.

Wyjeżdżał kiedyś z Krakowa do Taorminy (gdzie – jak twierdził – narodził się jako felietonista), później z Londynu – na Teneryfę, czy do Cap d’Antibes („i tak będę musiał napisać co najmniej cztery kawałki”). Kurował się także w Bad Reichenhall, choć od czasów wojny – Niemiec nie znosił. Stamtąd właśnie, w czerwcu 1963, na cztery miesiące przed śmiercią, dzielił się słodko-gorzkim wspomnieniem; „Siedząc w bogatym, niemieckim kurorcie, z rozrzewnieniem wspominam polskie »bady«, z których chyba najbardziej prymitywny ale zarazem najmądrzej urządzony był Kosów dra Tarnawskiego. O takim zbytku, jak elektryczność ani słychu-dychu, ba, nawet o naftowej lampie mowy nie było i kuracjusze zadawalali się zwykłą świeczką, którą musieliśmy gasić o dziewiątej wieczorem”.