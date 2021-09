Odcinek 17. DOBROWOLNY PÓŁMETEK. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

„Przeważnie nawet świetne impresje moje wycinają skrzętni czytelnicy z gazety i wlepiają starannie do specjalnych albumów” – ujawniał we wstępie (pod bezpretensjonalnym tytułem „Autoreklama”) do pierwszej książkowej edycji swych felietonów (1931). Powtórzy to zaklęcie i w ostatniej autorskiej kolekcji trzydzieści dwa lata później: „…zdarza się jednak, że ktoś przez zapomnienie czy przez zwykłe lenistwo nie wytnie jakiegoś kawałka…”.

Arbitralna kompozycja Wydawnictwa Literackiego z 1975 roku przynosi łatwiznę. Henryk Markiewicz dokonał wyboru z wyborów. Wartość nowości posiadają teksty nieujęte w siedmiu przedwojennych wiązankach, a więc te z lat 1938–1939. Ostatni jednak zamieszczony „odcinek”, „Chybione bomby” wydrukowane w „Ikacu” 3 września – jak wiemy – ostatnim „krajowym” nie był.

Nadmieńmy tu, że wojna dla autora nigdy się nie skończyła.... W 1960 roku zwierzy się z Londynu Róży Celinie Otowskiej: „Tu już jest jesień, która napełnia mnie bezbrzeżnym smutkiem zawsze, a tym bardziej tutaj, w dwudziestym pierwszym roku wojny”.