Odcinek 20. PODWÓJNA ROCZNICA

„Wolał być w cieniu, reprezentacji nie cierpiał, nie pchał się nigdy na front, kochał bardzo Polskę, jeszcze bardziej Kraków, najbardziej Zakopane” – pisał przyjaciel o szefie... Marian Dąbrowski – 27 września obchodziliśmy jego podwójną rocznicę: tego dnia w roku 1878 przyszedł na świat, a w 1958 – go opuścił. Twórca „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”. Tytułu i całego koncernu medialnego – pięknej wizytówki nowoczesnego Krakowa między wojnami. Ale i Krakowa strzegącego swego ducha.

„Obchodziliśmy”… To naturalnie melancholijne wyjaskrawienie. Raczej nikt o tym okolicznościowym dublecie nie pamiętał. Miałem nadzieję zaznaczyć go większym felietonem w piątkowym wydaniu, ale… No, może jeszcze poniewczasie „Dziennik Polski” zadba o honor swego miasta! Bardzo mi przykro, ale jednak nie uratują go deweloperzy, którzy, jak właśnie czytam, nowy, seryjny hotel na Starym Mieście planują nazwać… „Garamont”. Dlaczego tak? Jak wskazują przedstawiciele inwestora „budynek przy Św. Marka 37 swego czasu został zakupiony przez Michalinę i Mariana Dąbrowskich, a więc należał do założyciela wydawnictwa Ilustrowany Kuryer Codzienny”. Może powinno cieszyć to nastawienie, ale okazja – smuci. Kolejny hotel! Za mało ich tutaj!?