Odcinek 33. Obrazy, sceny, typy, śpiewy…

RUCHOMY KINEMATOGRAF, ZAPASY ATLETÓW – jakież atrakcje zawierał program Sylwestra w Teatrze Miejskim im. Słowackiego! W 1920 roku „Nowa Reforma” donosi, że feta należała do „najbardziej pomysłowo urządzonych wieczorów kabaretowych. Aranżer tego programu i niezrównany zarazem conferencier w jednej osobie p. Nowakowski urządził tę zabawę w sposób bardzo pomysłowy”. Przesunęły się przez scenę wymienione atrakcje, a „licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała z zapałem swoich ulubieńców”.

Długo na temat legendarnych imprez dysponowaliśmy tylko relacją Wacława Syruczka z 1937 roku: „Wreszcie – czy pamiętasz, mistrzu Zygmuncie? – bywałeś niezrównanym konferansjerem sylwestrowym. Raz do roku, o północy w teatrze krakowskim sypałeś z obu rękawów dowcipami, że kto wie, czy by ci sam Jarosy dorównał…”. Nic nie może bardziej nobilitować niż porównanie do kultowego prezentera Fryderyka Jarosego!

Otrzymaliśmy jednak rok temu od wybitnego znawcy i miłośnika Krakowa Krzysztofa Jakubowskiego dwa wycinki z „Nowej Reformy”. Kolejny fragment zapowiada powtórkę występów 1 stycznia 1921 „o godz. 11 w nocy”. Tym razem prócz „solowych produkcyj monologów i występów artystów w najdziwniejszych rolach” repertuar to jednoaktówka („Strach przed kijem” Georges’a Courteline’a) i satyryczna szopka (Jadwigi Migowej). „Conferencier” – ten sam.