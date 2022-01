Odcinek 34. Somosierra w powietrzu

Nawiązując ostatnio do „słownych igraszek” rozsiewanych przez Mistrza zapowiedzieliśmy ciągle żywą – tę, co „skradł” ją Leszek Mazan i z Treningiem Noworocznym się wiąże... Trudno już stwierdzić, kiedy pierwszy raz rzucił wiekopomną frazę? Zebrała się niemała antologia tych okazji – najnowsze znalezisko to świadectwo Ludwika Kruszelnickiego. W artykule pod sensacyjnym tytułem „Konflikt z Zygmuntem Nowakowskim” wyjawił, że jego lwowska „Pogoń” przyjaźniła się z „Cracovią”: „Byłem raz […] na […] delegacji w Krakowie. Starokrakowskim zwyczajem zakończyła się ona u Hawełki przy lampce leciwego tokaju. Nowakowski też tam był. W pewnej chwili powstał i rzekł do obecnych:

– Korzystając z obecności naszych przemiłych gości lwowskich, pragnę wziąć ich dzisiaj na świadków mojego ślubowania. Jest moim najgorętszym życzeniem, aby po śmierci moje kości zostały pogrzebane na polu karnym, na boisku «Cracovii».