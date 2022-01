Odcinek 35. Skandal na koniec sezonu

Przecież, jak wspominał Ludwik Rubel: „Nowakowski lubi wywoływać dreszczyk zgorszenia. I to nie tylko w swej twórczości, ale również i w życiu”. Były czasy, gdy bulwersują następujące sytuacje: „Nigdy nie zapomnę zebrania towarzyskiego, w którym wzięło udział wiele dostojnych matron krakowskich. Mówiło się o pracy, o ilości czasu, którą pochłania itd. Nagle odezwał się Nowakowski: »A ja wstaję codziennie o 4-tej rano«. Wrażenie piorunujące. Kilka pań pyta równocześnie: »Na miły Bóg, dlaczego? Jak można?«. Zygmunt odpowiada z uśmiechem: »Ale zaraz potem znowu się kładę«. Tym razem wrażenie było jeszcze silniejsze. Mała bomba atomowa (choć wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o atomówce)”.

Bardzo dziś – mała, przyznamy… A chcemy awantury z ogniem! Tak, by z rutyną rzucić wędkę nieplanowanej i niepewnej, kiedyś może, serii spacerów? Drugiej i bardziej kłującej? Wszak nasz przewodnik to fachowiec od podobnych numerów. Coś mamy… O prominentnym krakowianinie, który w 1957 roku w Toronto powie, że „większy margines wolności”, która i tak jest „niemal nieograniczona” – „w kraju byłby wręcz szkodliwy”: „Gorliwość Karola Estreichera przekracza wszystkie granice, jak wszelkie granice przechodzi jego cyniczny bezwstyd. […] Kto na pierwsze gwizdnięcie, zaraz po Jałcie, szlakiem Mikołajczyka, wybrał się do Polski, by zrobić karierę, musiał poniżyć się, musiał upokorzyć. Estreicher bije wszelkie rekordy w tym względzie. Powiedział, że zesłańcy polscy nie chcą wracać z Sowietów, bo im tam jest bardzo dobrze. […] Cóż za potworna bujda!”.