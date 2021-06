Odcinek 5. Tylko nawias. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

Czy by mu się flisacki orszak spodobał? No, raczej! Utożsamiał się wszak z Półwsiem właśnie, dwie ze swych licznych książek ogłosił pod tytułami Lajkonik (1938) oraz Lajkonik na wygnaniu (1963) i w końcu przecież – tak go zwano. Czy cokolwiek zaniedbano?

„Nie mam zamiaru polemizować, mam zamiar natomiast […] stwierdzić że nic łatwiejszego, niż zatracić tradycję i to nawet najstarszą” – pisał w artykule o prowokacyjnym nagłówku Źli krakowianie. „Przecie np. hejnał zamilkł w Krakowie na lat kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt w XIX w., i wskrzeszono go z martwych nie bez trudu […]. To samo groziło dwukrotnie Lajkonikowi […], raz na przełomie obu wieków (nowy strój w miejsce starych, zniszczonych zupełnie łachów skomponował Wyspiański), a raz drugi po tamtej, t.zw. wielkiej wojnie, która choć trwała tylko cztery lata, przecie o mało nie zabiła Lajkonika a właściwie doszczętnie wytępiła tradycyjną szopkę krakowską. Natrudziło się wielce Tow. Miłośników Krakowa, natrudzili się ludzie prywatni, by uratować szopkę, tę czarującą commedia dell’arte, lecz nie powiodło się to w stu procentach”.