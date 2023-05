Odczaruj kanapki! Proste pomysły na fajne drugie śniadanie do szkoły 5.05.2023

Odczaruj kanapki!

O ile do jedzenia owoców zwykle nie trzeba długo namawiać, z warzywami jest nieco trudniej. Ale i na to znajdzie się sposób!

Dzieci przyzwyczają się do tego, że spożywają sporo warzyw i przynajmniej jedną porcję owoców. To mogą być trzy śliwki, jedno jabłko lub gruszka, jak też kilka suszonych moreli bądź śliwek. A do tego koniecznie garstka orzechów lub pestek - dzięki temu zadbamy o odpowiednie odżywienie mózgu naszych pociech.

Kolorowe bułeczki

Na poranny domowy lub szkolny posiłek świetnie sprawdzą się też wszelkiego rodzaju placuszki - czy to na słodko, czy na słono. – Podobnie jak w przypadku muffinek, do gęstego ciasta na racuchy dodajmy warzywa (np. kukurydzę, cukinię, pieczoną dynię) albo owoce (maliny, małe kawałki jabłka bądź gruszki) i w kilka minut usmażymy puszyste placuszki.

Do słonego ciasta dodajmy rozdrobniony w malakserze szpinak lub bazylię, dzięki czemu babeczki nabiorą wspaniałej, zielonej barwy. Dzięki przyprawom (np. czosnek, sól, pieprz) szpinakowy posmak nie powinien stanowić dla dzieci problemu, a organizmowi zostanie dostarczona spora ilość kwasu foliowego i witamin (K, A ,E i C).

Najlepsze śniadanie do szkoły - to przygotowywane w domu. Wystarczy kilka małych pojemniczków.

Do jednego dajemy pokrojone owoce, warzywa lub strączki. Pomysł? Może to być ugotowana w lekko osolonej wodzie fasolka lub cieciorka, które dzieci zjedzą jako przekąskę. warzywa można posypać wędzoną papryką albo skropić olejem i chwilę podpiec w piekarniku - wtedy są bardziej chrupiące. Aby było ekonomicznie, gotuje się dużą porcję strączków, część odkłada się na przekąski dla dzieci, kolejną część dodaje np. do sałatki, a resztę dosypuje do zupy bądź miksuję na pastę.