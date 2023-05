Oddział wewnętrzny jak nowy. Efekt zakończonej w szpitalu w Myślenicach modernizacji jest imponujący

Odział wewnętrzny wraz z intensywną opieką kardiologiczną posiada 42 łóżka (kilka mniej niż przed remontem) i jest tym samym drugim największym oddziałem w tym szpitalu. Więcej, bo 44 łóżka ma tylko Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Józef Tomal, starosta powiatu myślenickiego, który to powiat jest organem założycielskim szpitala, przypomina, że interna to jedna z czterech podstawowych specjalności i oddziałów, jakie musi posiadać szpital.

Dyrektor szpitala w Myślenicach dodaje:

Choroby internistyczne to choroby cywilizacyjne, dlatego to oddział tak bardzo ważny. Do tego wielu pacjentów to pacjenci mający wiele chorób, będący w różnym wieku, choć najczęściej to osoby starsze - mówi Adam Styczeń.