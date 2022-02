Odmówili kopania okopów i zginęli. Tragiczna historia z czasów II wojny światowej

Do tragedii doszło jesienią 1944 roku. Wycofujący się na wschodnim froncie Niemcy, chcąc spowolnić radziecką ofensywę, budowali system okopów i schronów. Fragment takich umocnień powstał m. n. w rejonie wsi Dalewice. Do jego budowy ściągano okoliczną ludność. Wśród osób, które zostały zmuszone do pracy na rzecz okupanta, byli Katarzyna i Jan Herodowie z Racławic.

Oboje urodzili się w Krakowie, ale jeszcze przed wojną ojciec Katarzyny, Jacek Sienko, kupił w Racławicach pole i zbudował dom. Po ślubie córka i zięć zamieszkali w tym miejscu. Pan Jacek zajmował się głównie rolnictwem. Zięć mu w tym pomagał, ale jako osoba utalentowana muzycznie grywał na weselach i innych uroczystościach, uczył też gry na instrumentach młodszych. Poza tym miał opinię złotej rączki i dorabiał, wykonując różnego rodzaju naprawy. Katarzyna zajmowała się głównie domem, w tym opieką nad dziećmi: urodzonym w 1928 roku Marianem i o sześć lat młodszą Janiną. Katarzyna i Jan przystąpili do Świadków Jehowy pod wpływem otrzymanych lektur. Córka wspomina, że po burzliwej rozmowie z miejscowym księdzem, jej mama zapowiedziała, że więcej do kościoła nie pójdzie.