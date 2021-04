Odzyskajmy czyste powietrze – walka ze smogiem w Małopolsce

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego lokalne władze nakłaniają mieszkańców akurat do wymiany pieców – inwestycji kosztownej i wymagającej nakładu pracy. Odpowiedź jest prosta: dla dobra nas wszystkich. Nie ma wątpliwości, że największym generatorem smogu jest tzw. niska emisja, czyli właśnie przestarzałe piece. A trzeba pamiętać, że smog zabija rocznie w Polsce podobną liczbę ludzi co koronawirus: ponad 40 tysięcy

Także uchwała antysmogowa dla Małopolski, przyjęta w styczniu 2017 r., jest niezwykle potrzebną regulacją, na której wzorują się kolejne województwa. Wprowadza ona m.in. ograniczenia w stosowaniu przestarzałych pieców i urządzeń grzewczych. Do końca 2022 roku należy wymienić piece pozaklasowe, a do końca 2026 r. – te o 3. lub 4. klasie emisyjności.

– Krakowska uchwała antysmogowa początkowo była odbierana jako restrykcyjna, jednak z biegiem czasu kolejne miasta i gminy, zachęcone widoczną poprawą jakości powietrza w Krakowie, występują do samorządu województwa o przyjęcie idących dalej rozwiązań lokalnych. Samorząd województwa opracował już wytyczne, aby lokalne rezolucje antysmogowe były jednolite i zgodne z już obowiązującymi regulacjami – informuje Tomasz Urynowicz. – Są one zgodne z celami Polityki Energetycznej Państwa 2040 i dążą do wyeliminowania węgla jako paliwa do roku 2030.