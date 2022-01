Ogarniamy Polski Ład, czyli jak wyliczyć podatek i wysokość pensji na rękę wedle przepisów, które na pewno będą się zmieniać 27.01.2022 Zbigniew Bartuś

W reakcji na tsunami wątpliwości związanych z ulgą premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że każdy, kto ma przychody do 12 800 zł miesięcznie i straci na Polskim Ładzie choćby złotówkę w porównaniu z 2021 r., otrzyma od skarbówki zwrot różnicy. Szef rządu zapowiedział rozszerzenie preferencji dla klasy średniej na kolejne grupy: emerytów, rencistów oraz zleceniobiorców o przychodach do 12 800 zł, a także wykładowców akademickich korzystających z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Adam Jankowski Zobacz galerię (5 zdjęć)

Polski Ład podniósł nieco dochody netto mniej zarabiających pracowników i większości emerytów. Dla niemal wszystkich przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz średnio zarabiających pracowników jest jednak źródłem niezliczonej liczby problemów. Podstawowy polega na tym, że rewolucyjne przepisy podatkowe najpierw weszły w życie, a teraz są poprawiane - w trakcie trwania roku podatkowego, w którym należy je stosować. Jak działać zgodnie prawem, które za tydzień-dwa zapewne się zmieni? Przedsiębiorcy, księgowi, doradcy podatkowi próbują to jakoś ogarnąć. Rząd - przynajmniej w części - stara się zaś naprawiać to, co wcześniej przeoczył lub zepsuł.