OK Bedmet Kolejarz Opole - Grupa Azoty Unia Tarnów. Awizowane składy na mecz II ligi żużlowej w sezonie 2023

Zmiany w składzie Grupy Azoty Unii Tarnów na mecz z Kolejarzem Opole

To wprawdzie już 2. kolejka nowego sezonu w najniższej klasie rozgrywkowej, ale dla obu ekip ma to być tegoroczny debiut. Kolejarz w inauguracyjnej serii gier pauzował, a mecz "Jaskółek" - z Texom Stalą Rzeszów (wyznaczony pierwotnie na 8 kwietnia) - został przełożony. To spotkanie ma się odbyć 20 kwietnia (godz. 18) w Tarnowie.

Dla obu ekip starciu w Opolu będzie więc pierwszą próbą sił w tym roku. Trener Unii Stanisław Burza w porównaniu z awizowanym składem na mecz ze Stalą dokonał zmian.