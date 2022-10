OKNOPLAST - świetne wyniki w niełatwym czasie. Firma z Ochmanowa inwestuje nie tylko w okna, ale także w sztukę. OKNOPLAST i MOCAK razem!

Wyroby OKNOPLASTU trafiają do ponad 20 krajów. - Transakcje na rynkach zagranicznych stanowią blisko 80 proc. udziału w całości przychodów firmy. W 2021 roku eksport OKNOPLASTU wzrósł aż o ponad 18 procent w stosunku do roku poprzedniego. To zaś oznacza, że jesteśmy o 4,6 proc. ponad trendem – podkreślił Tomasz Radecki, szef handlowy Grupy OKNOPLAST.