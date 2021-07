Okrutna prawda o bocianach

Zacznę od wierności małżeńskiej. Dość długo uważano, iż pary bocianów na gnieździe są sobie wierne aż po grób. Gdy ptaki zaczęto obrączkować, okazało się iż związek trwa najwyżej rok. Do tego są niebywałe rozwiązłe. Siedząca na gnieździe samica ulegnie każdemu samcowi który do niej podleci. Co prawda, gdy chwilowy wybranek serca zaskoczy parę in flagranti, spuści konkurentowi paskudne lanie.

Jeśli zobaczycie kilka białych ptaków na łące, to bądźcie pewni, iż bez skrupułów ukradną zdobycz koledze. A nawet obrabują mniejszego i słabszego od siebie. Troska o potomstwo ma bardzo konkretny wymiar. Rzekłbym, praktyczny. W przypadku braku pokarmu zredukują liczbę jaj w gnieździe. Jak? Wyrzucą to, które wyda się im felerne. Nawet pisklęta nie są bezpieczne. Biada chorym czy słabym. Wylecą na bruk, co w przypadku wysoko ulokowanego gniazda oznacza pewną i w miarę bezbolesną śmierć.