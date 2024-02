Olimpiada młodzieżowa w Małopolsce. Wielkie święto sportów zimowych dla narciarzy, łyżwiarzy, snowboardzistów i saneczkarzy

Olimpiada młodzieżowa nawiązuje do igrzysk europejskich. Rozpoczęła się uroczyście zapaleniem znicza. Ogień olimpijski przyniósł Marcin Nowak, dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich w lekkoatletyce, a w zakopiańskim Centralnym Ośrodku Sportu znicz młodzieżowej olimpiady zapaliła Luiza Złotkowska, łyżwiarka szybka, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich.

Widowiskowe, zimowe rywalizacje

Przypomnijmy, że podczas tej XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zaplanowano start 1200 młodych sportowców z całej Polski. Podczas trwającego wielkiego święta zimowych sportów młodzieżowych - aktualnie do niedzieli w Zakopanem można oglądać narciarstwo klasyczne i skoki. Potem w różnych miastach będą rozgrywane kolejne dyscypliny: narciarstwo alpejskie, a na przełomie lutego i marca koszykówka. W pierwszych dniach marca rywalizację zaczną snowboardziści, tuż po nich saneczkarze, a na zakończenie olimpiady zaplanowano hokej na lodzie.

- Zawody olimpiady młodzieżowej organizowane są w wielu małopolskich miastach i ośrodkach sportowych. Wybieraliśmy te miejsca ze względu na istniejącą, odpowiednią infrastrukturę i najlepsze możliwości organizacyjne. Poza nasze województwo do Tomaszowa Mazowieckiego "sprzedaliśmy" łyżwiarstwo szybkie, bo tor w Zakopanem nie jest wyremontowany. Musieliśmy szukać innego rozwiązania - mówi Jerzy Janczy, prezes zarządu Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, który jest organizatorem XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Olimpijskie miasta i wioski

Organizatorzy podkreślają, że w małopolskich miasteczkach atrakcji olimpijskich nie brakuje. Oczywiście w narciarstwo klasyczne jest rozgrywane w Zakopanem, a snowboard w Suchem, czyli podhalańskiej wiosce, natomiast hokej na lodzie w Nowym Targu i Krynicy Zdroju, gdzie znalazło się też miejsce na łyżwiarstwo szybkie i narciarstwo alpejskie, biathlon jest w Kościelisku, a koszykówka w Krakowie i Wieliczce. No i jeszcze sporty saneczkowe, które przeniesiono do Starego Smrokowca na Słowacji.

Olimpiada to wielkie święto sportów zimowych, wyzwanie dla organizatorów, ale także promocja miast oraz ogromne możliwości prezentacji młodych zawodników.