Olimpijczyk Oskar Kwiatkowski i red. Piotr Tymczak wśród laureatów konkursu "Solidarni w sporcie"

Olimpijczyk w snowboardzie Oskar Kwiatkowski, mistrz Europy juniorów w pływaniu Michał Piela, a także Piotr Tymczak z redakcji "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej" znaleźli się w gronie dziewięciu laureatów 28. edycji konkursu "Solidarni w sporcie".

Uroczyste wręczenie statuetek za osiągnięcia w roku 2022 wręczono we wtorek 18 kwietnia w krakowskiej siedzibie zarządu regionu Małopolska NSZZ Solidarność. W gronie nagrodzonych znalazła się uprawiająca nordic walkingHalina Kułakowska. Osiągnęła poziom dający miejsce wśród najlepszych na świecie, ale ma też inną, wielką motywację - jest w olkuskiej Drużynie SMA, która jest zaangażowana w pomoc osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni. Każdy pokonany przez nią kilometr oznacza wsparcie finansowe od sponsorów fundacji. Ma satysfakcję, że robi się coś dobrego dla siebie, a także dla innych. Monika Kukla to zawodniczka AZS AWF Kraków, która pochodzi z Niepołomic, a zamieszkała w Zabierzowie Bocheńskim. Uprawiając parabiathlon i paranarciarstwo biegowe, została uczestniczka igrzysk paraolimpijskich. Niewielu sportowców potrafi łączyć dwie dyscypliny, jeszcze mniej startuje jednocześnie w sportach letnim i zimowym. A przecież Monika gra też w ampfutbol i to w jednej drużynie z mężczyznami.

17-letni Szymon Kural, uczeń III klasy XIV Liceum w Krakowie, ma wielką smykałkę do gry w bilard i jako zawodnik klubu TCF HUB Centrum Sportu i Integracji zdobył w listopadzie 2022 roku w Portoryko tytuł mistrza świata. Kilka tygodni wcześniej wygrał w Albanii turniej cyklu Best of East i zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej sezonu. Podczas bilardowych mistrzostw Europy, które odbyły się w Słowenii, zdobył cztery medale (dwa złote, srebrny i brązowy) w grupie juniorów starszych oraz tytuł MVP imprezy. Kolejnym z laureatów jest Oskar Kwiatkowski, student AWF w Krakowie, który podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie awansował do ćwierćfinału slalomu równoległego, a wraz z Aleksandrą Król stał na podium zawodów Pucharu Świata slalomu równoległego drużyn mieszanych w Winterbergu. Snowboardzista AZS Zakopane w styczniu w Scuol wygrał swoje pierwsze zawody Pucharu Świata, a w lutym został pierwszym polskim mistrzem świata w konkurencji giganta równoległego.

Piątym z nagrodzonych sportowców jest Michał Piela 18-letni pływak z Unii Oświęcim, który zdobył złoty medal na 400 m i brązowy na 200 m stylem zmiennym podczas mistrzostw Europy juniorów w Bukareszcie. Ten skromny zawodnik, który potrafi połączyć profesjonalny trening sportowy z nauką, wciąż poprawia rekordy życiowe i możemy się spodziewać jego kolejnych sukcesów, tym razem w gronie juniorów. Statuetki "Solidarni w sporcie" otrzymali także: Jerzy Jaworski, wiceprzewodniczący i skarbnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, członek KZ w Polskim Radio Kraków; Celina Sokołowska, wielokrotna mistrzyni Polski, która w finale Pucharu Europy w 1977 roku w Helsinkach, gdzie zajęła 7. miejsce w biegu na 1500 metrów, a po zakończeniu kariery pełniła funkcję dyrektor Wisły, a ostatnio Wawelu Kraków; Zbigniew Suchodolski, przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Miechowie, od lat popularyzujący kulturę fizyczną i sport w lokalnej społeczności oraz - last but not least - Piotr Tymczak, od lat czołowy reporter działu miejskiego "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", który z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem zajmuje się także tematyką sportową.

- Bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy - powiedział Piotr Tymczak. - O sporcie i infrastrukturze piszę od 20 lat, przez ten czas baza w Krakowie do uprawiania różnych dyscyplin bardzo się zmieniła. W ślad za tym nie poszła jednak zauważalna poprawa w osiąganiu sukcesów przez miejscowych sportowców. A przecież to ważne, by te obiekty w pierwszej kolejności służyły krakowskim zawodnikom.

Sylwetki laureatów XXVIII edycji konkursu „SOLIDARNI W SPORCIE”

Sportowcy

HALINA KUŁAKOWSKA

Olkuszanka uprawia nordic walking, który kojarzy się z popularnym sposobem na rekreację i zdrowy tryb życia. Osiągnęła poziom dający miejsce wśród najlepszych na świecie. Jej rekord na 5 km to 33 minuty. Półmaraton przeszła w 2 godziny i 26 minut. Poświęca sporo czasu, by osiągać takie wyniki. W 2021 roku w oficjalnych zawodach przebyła 500 km.

Ma też inną, ważną motywację - jest w olkuskiej Drużynie SMA, która jest zaangażowana w pomoc osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni. Każdy pokonany przez nią kilometr oznacza wsparcie finansowe od sponsorów fundacji. Ma satysfakcję, że robi się coś dobrego dla siebie, a także dla innych. Ta pasja, chęć wdrażania zdrowego trybu życia doprowadziły ją także do sukcesów sportowych. We wrześniu ubiegłego roku w Szklarskiej Porębie została brązową medalistką mistrzostw świata federacji INWA w półmaratonie (21,1 km) w kategorii 45-49 lat. MONIKA KUKLA

Zawodniczka AZS AWF Kraków pochodzi z Niepołomic, zamieszkała w Zabierzowie Bocheńskim. Uprawia parabiathlon oraz paranarciarstwo biegowe, uczestniczka igrzysk paraolimpijskich. Niewielu sportowców potrafi łączyć dwie dyscypliny, jeszcze mniej startuje jednocześnie w sportach letnim i zimowym. Monika gra też w ampfutbol i to w jednej drużynie z mężczyznami. Do tej dyscypliny trafiła przez przypadek. Była wolontariuszką na mistrzostwach Europy mężczyzn w Krakowie i tam po rozmowie z Łukaszem Matusikiem (koordynator kobiecego ampfutbolu) pojęła decyzję o udziale w tworzonej żeńskiej drużynie ampfutbolu. Gra w Warcie Poznań do dzisiaj.

Ampfutbolistka i paraolimpijka na AWF studiuje zarządzanie rekreacją i rozrywką. - To ciekawy, nowy kierunek, na którym uczymy się m.in. organizować imprezy masowe. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. To nie są moje pierwsze studia, wcześniej była zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – mówi. SZYMON KURAL

Zawodnik krakowskiego klubu TCF HUB Centrum Sportu i Integracji, specjalizujący się w bilardzie. Szymon ma 17 lat i jest uczniem III klasy XIV Liceum w Krakowie. Bilard trenuje od 9. roku życia. Od kilku lat odnosi sukcesy w gronie juniorów, a ukoronowaniem kariery w tej kategorii wiekowej był tytuł mistrza świata 18-latka zdobyty w listopadzie 2022 roku w Portoryko. Kilka tygodni wcześniej wygrał w Albanii turniej cyklu Best of East i zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej sezonu. Podczas bilardowych mistrzostw Europy, które odbyły się w Słowenii, zdobył cztery medale (dwa złote, srebrny i brązowy) w grupie juniorów starszych oraz tytuł MVP imprezy.

Szymon ma niesamowity talent do gry w bilard. Posiada ogromną zdolność koncentracji w czasie zawodów, ma bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wspaniały zmysł taktyczny i motywację do ciężkiej pracy na treningu. OSKAR KWIATKOWSKI

Student AWF w Krakowie podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie awansował do ćwierćfinału slalomu równoległego. Wraz z Aleksandrą Król stał na podium zawodów Pucharu Świata slalomu równoległego drużyn mieszanych w Winterbergu. Snowboardzista AZS Zakopane napisał też piękną historię podczas Pucharu Świata w konkurencji giganta równoległego w Scuol 13 stycznia 2023 roku. Jak sam przyznał po wygranych zawodach, kluczem do zwycięstwa było to, że miał okazję zaprezentować się na stoku, który w pucharowej rozgrywce zdecydowanie najbardziej preferuje. W mistrzostwach Polski także nie miał sobie równych, wygrał je w 2021 i 2022 roku. 10 lutego 2016 roku uczestniczył w wypadku drogowym, w wyniku którego doznał pęknięcia kręgosłupa w dwóch miejscach, złamania siedmiu żeber i pęknięcia obręczy biodrowej. Ciężka kontuzja nie złamała jego kariery, wrócił silniejszy.

MICHAŁ PIELA

18-letni pływak z Unii Oświęcim. Wielki talent w olimpijskiej dyscyplinie. Zdobył złoty medal na 400 m i brązowy na 200 m stylem zmiennym podczas mistrzostw Europy juniorów w Bukareszcie. Na obu dystansach wygrał mistrzostwa Polski juniorów, a w letnich MP seniorów w Lublinie oraz zimowych w Bydgoszczy zdobył złoto na 400 metrów (wynik 4.08,01 jest rekordem Polski 18-latków). Ciągle poprawia rekordy życiowe. Skromny zawodnik, który potrafi połączyć profesjonalny trening sportowy z nauką.

Działacze, społecznicy, dziennikarze

JERZY JAWORSKI

Wiceprzewodniczący i skarbnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, członek KZ w Radio Kraków. Poprzez swoją działalność związkową w regionie małopolskim i Komisji Krajowej aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy popularyzujące kulturę fizyczną i sport. Dużą wagę i zaangażowanie kieruje również w kierunku dużych imprez sportowych Solidarności, zarówno tych organizowanych przez poszczególne regiony, jak i Komisję Krajową, jak np. Wyścig Solidarności, Maraton Solidarności, Puchar Solidarności w skokach. Poprzez swoje zaangażowanie aktywnie włącza się w ich organizację i proces poszukiwania środków.

CELINA SOKOŁOWSKA

Wybitna polska lekkoatletka, specjalistka biegów średnio i długodystansowych, wielokrotna mistrzyni Polski. Specjalizowała się w biegu na 1500 i 3000 metrów. Wystąpiła w finale Pucharu Europy w 1977 roku w Helsinkach, gdzie zajęła 7. miejsce w biegu na 1500 metrów. Siedemnaście razy była mistrzynią naszego kraju w biegach średnio i długodystansowych, a ustanowiony przez nią w 1979 roku rekord Polski na 3000 m przetrwał aż 11 lat. Była zawodniczką Budowlanych Kielce i Wisły Kraków. Po zakończeniu kariery sportowej od roku 1976 związała się z TS Wisła Kraków, jako działacz i pracownik, od roku 2006 pełniąc funkcję dyrektora klubu. Po zmianach w Wiśle Kraków wycofała się z klubu i podjęła nowe wyzwania jako dyrektor WKS Wawel, sprawiając, że klub ten na nowo zaczął się rozwijać, stając się bardzo stabilny i finansowo, i sportowo.

ZBIGNIEW SUCHODOLSKI

Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Miechowie, w związku od 1980 roku. Przez lata zaangażowany w pomoc pokrzywdzonym, w latach 80. XX wieku organizator prasy lokalnej. Od lat mocno zaangażowany w popularyzację kultury fizycznej i sportu w lokalnej społeczności, m.in. poprzez organizację turniejów piłki nożnej drużyn zakładowych i miechowskiego biegu ulicznego. Swoją postawą zachęca innych do aktywnego uprawiania sportu, organizując grupy młodzieży z Miechowa do udziału w Biegu Włosika i innych wydarzeniach sportowych. PIOTR TYMCZAK

W „Dzienniku Polskim” pracuje od ponad dwudziestu lat, przez ostatnich dwanaście także w „Gazecie Krakowskiej”. Pisze o sprawach miejskich związanych z Krakowem, ale również o sporcie, zawsze niezwykle profesjonalnie. Zajmuje się inwestycjami, komunikacją, samorządem. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie i podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku jego marzeniem była praca w redakcji gazety. Spełnił je, przychodząc do redakcji „Dziennika Polskiego” i łącząc w niej pracę dla działu miejskiego i sportowego. Jego osiągnięcia zostały docenione przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP przyznaniem Zielonej Gruszki za rok 2013.

- Praca dziennikarska od lat zajmuje większość mojego czasu - podkreśla. - W wolnych chwilach lubię czytać prasę i książki, oglądać mecze piłkarskie, spacerować po Krakowie, biegać i pływać. Interesuję się polityką, gospodarką, motoryzacją i sportem. Moim hobby jest moje ukochane miasto Kraków, jego historia i szukanie rozwiązań miejskich problemów, tak by wszystkim pod Wawelem żyło się lepiej.

