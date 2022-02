Oliwa z oliwek: cena, kalorie, właściwości, zastosowanie

Oliwa z oliwek - cena

Dobra oliwa z oliwek musi kosztować. Ceny oliwy z oliwek wahają się od około 26 zł, do nawet 130 zł za litrową butelkę. Skąd te różnice? Dlaczego cena oliwy z oliwek jest tak wysoka?

Po pierwsze - używając oliwy z oliwek warto sięgać tylko po oliwę z pierwszego tłoczenia, czyli extra virgin.

Hodowla oliwek to ciężka praca. Pierwsze drzewka zaowocują dopiero pięć lat po posadzeniu. Potrzebują gorącego klimatu, dlatego głównie sadzone są w basenie Morza Śródziemnego. Uprawiane są już od ponad 5 tysięcy lat! Oliwki cenione są przede wszystkim za olej, który pozyskuje się zarówno z miąższu jak i nasion.

Najlepszą oliwą z oliwek jest ta tłoczona na zimno extra virgin, czyli w temperaturze pokojowej. To najczystszy typ oliwy, jej kolor jest prawie bezbarwny.

Nieco inny kolor – od żółtego po niemal zielony ma oliwa tłoczona na gorąco. Jest to oliwa gorszej jakości.

Wiadomo, że najlepsze oliwy pochodzą od małych, lokalnych producentów. Nie produkują oni oliwy na skalę przemysłową. Sięgajmy więc po jak najwyżej jakości oliwę – skład, pochodzenie, itp., znajdziemy na butelce.

Drzewko oliwne. pixabay.com

Oliwa – kalorie

Dla dbających o linie to będzie zła wiadomość – oliwa z oliwek jest bardzo kaloryczna. W 100 gramach ma aż 884 kalorie. Łatwo więc przeliczyć, że łyżka oliwy z oliwek dodana na przykład do sałatki to aż 88 kalorii. Żeby spalić te kalorie, musielibyśmy na przykład przez piętnaście minut spacerować lub przez osiem minut jeździć na rowerze. Ale głowa do góry! Popularny w naszym kraju olej też ma tyle kalorii co oliwa z oliwek, jednak jego właściwości są o wiele uboższe niż oliwy z oliwek.