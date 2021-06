Oni już świętowali awans w 2021 r. Nie tylko Wieczysta wcześniej wygrała swoją ligę, na liście mistrzów jest sporo drużyn Artur Bogacki

Rozgrywki piłkarskie w Małopolsce dobiegają końca, w niektórych regionalnych ligach już się zakończyły. Po pierwszym weekendzie czerwca 2021 znamy kilkanaście zespołów, którym sezon przyniósł pełen sukces - awans do wyższej klasy. Sprawdź, kto oprócz znanej już w całej Polsce Wieczystej Kraków wywalczył promocję, od "okręgówki" do klasy C (stan po meczach 5-6 czerwca, po następnej kolejce ta lista może się powiększyć).