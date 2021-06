Opiekowała się kwiatami i... przyszłym ministrem

- Mam opowiedzieć swój życiorys? To może usiądźmy – proponuje jubilatka. Przypomnienie kolei całego życia może chwilę zająć. Zwłaszcza w przypadku osoby, która właśnie skończyła sto lat. I choć wciąż może swobodnie rozmawiać, to jednak nogi już nie te, co kiedyś. Dlatego swój balkonik, zwany pieszczotliwie „mercedesem”, stawia obok krzesła, na którym siada. Rozmawiamy z Marianną Surmą, pierwszą mieszkanką założonego w 2003 roku Domu Kombatanta w Miechowie.

- Urodziłam się 1 czerwca 1921 roku w Przybysławicach koło Gołczy – informuje. Była jednym z czwórki dzieci Stanisława i Anieli. Ukończyła siedmioklasową Szkołę Powszechną w Szreniawie. - Uczyłam się bardzo dobrze. Niestety rodziców nie było stać na dalsze kształcenie i musiałam iść do pracy – przypomina. Jako czternastolatka trafiła do miejscowego dworu Tomasza i Jadwigi Kozłowskich. Jej głównym zajęciem była pomoc gospodyni w ogrodzie. - Zajmowałam się kwiatami, które bardzo lubię do dzisiaj. Lubie się nimi otaczać, zawsze mam wiele kwiatów w swoim pokoju – słyszymy. Gospodarze mieli trzech synów. Marianna od czasu do czasu pomagała w opiece nad czteroletnim wtedy Krzysiem. Kilkadziesiąt lat później Krzysztof Kozłowski został znanym politykiem, współpracownikiem Solidarności, a w rządzie Tadeusza Mazowieckiego objął funkcję ministra spraw wewnętrznych. Pani Marianna do dzisiaj tytułuje go „premierem” i przypomina późniejsze wizyty w Przybysławicach.

Praca we dworze skoczyła się, gdy dwie nauczycielki z miejscowej szkoły założyły w Przybysławicach sklep i zaproponowały Mariannie, żeby zajęła się jego prowadzeniem. - Przepracowałam tam dwadzieścia lat – wspomina, co oznacza, że zajmowała się nim również w czasie wojny. Co ciekawe, pytana o wojenne wspomnienie nie przypomina sobie niczego szczególnie interesującego z tego okresu. Jednak podczas mszy odprawionej w z okazji jubileuszu przypomniano, że była łączniczką Batalionów Chłopskich i jako taka ma status kombatanta. Po kilkudziesięciu latach jubilatka bez namysłu przypomina w jakich latach i gdzie pracowała, ile zarabiała, a nawet wspomina oceny otrzymywane podczas kolejnych egzaminów, gdy już po wojnie uzupełniała swoje handlowe wykształcenie. I tak na przykład po szkoleniu odbytym w Swoszowicach objęła nadzór nad 47 sklepami, będącymi własnością Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Trwało do 1968 roku. - Gdy powstał u nas Bank Spółdzielczy, jego prezes poszedł do prezesa Gminnej Spółdzielni i poprosił, żeby Marianna pracowała u nich. Na to nasz prezes odpowiedział, że jeżeli się zgodzi, to czemu nie – i tak Marianna Surma została pracownikiem Banku Spółdzielczego. Pracowała tam siedem lat i w 1976 roku, jako 55-latka nabyła uprawnień, emerytalnych. - Namawiali mnie, żebym pracowała dłużej, ale już nie chciałam. Pomyślałam, mam domek, przyzwoitą emeryturę, hektar pola, jakoś sobie poradzimy – wspomina.

Podczas całej rozmowy stulatka zachowuje bystrość umysłu i dobry humor. Ze swadą i uśmiechem snuje wspomnienia sprzed lat. - Dobrą mam pamięć, prawda? - upewnia się co chwilę. I tylko gdy pytamy rodzinę zasmuca się, a głos zaczyna się załamywać. - Mąż, Antoni, zmarł w 1982 roku. A dzieci? Jak byłam w ciąży, to w sklepie spadłam z rusztowania... Potem miałam córeczkę. Miała trzy miesiące gdy zachorowała. Najpierw na zapalenie oskrzeli. Nie było lekarza w pobliżu. Końmi trzeba było jechać do Miechowa, albo do Wolbromia. Potem przyszło zapalenie mózgu i zmarła… Mariana Surma mogła natomiast liczyć na rodzeństwo. Gdy już nie była w stanie mieszkać sama, przeprowadziła się do Jeleniej Góry, do brata. Spędziła tam siedem miesięcy i wtedy pojawiła się możliwość zamieszania w nowopowstałym Domu Kombatanta w Miechowie. Była jego pierwszą mieszanką i ciągle jest najstarsza wiekiem i stażem. - Mamy tu znakomite warunki. Niczego nam nie brakuje: opieka, wyżywienie, higiena. A teraz, jak jest pandemia, to dwa razy dziennie mierzą nam temperaturę – opowiada.

- To jest moja ulubiona mieszkanka. Wiadomo że o wszystkich dbamy jednakowo, ale pani Marianna to wyjątkowo pogodna i ciepła osoba. Zawsze wszędzie razem jeździmy – mówi kierująca placówką Małgorzata Kobińska. Z okazji jubileuszu w domu została odprawiona msza koncelebrowana przez czterech księży. Jubilatka zdmuchnęła świece na urodzinowym torcie, otrzymała kwiaty i życzenia. Relację i galerię z tej uroczystości można znaleźć tutaj: https://dziennikpolski24.pl/miechow-marianna-surma-mieszkanka-domu-kombatanta-skonczyla-100-lat/ar/c1-15641986