Opieńka miodna to grzyb dla leniwych

To żaden problem, gdyż grzyb to łatwy w rozpoznaniu i trzeba sporo wysiłku, by pomylić ją z trującą maślanką wiązkową. Jeśli nie nadejdą mrozy, będzie owocować do końca listopada, gdyż teoretycznie jest to ostatni grzyb sezonu. Najczęściej rośnie w dużych kępach, rzadziej wytwarza pojedyncze owocniki.

To grzyb dla leniwych. Człowiek zasiada wygodnie przy obrośniętym pniaku z nożykiem w dłoni i systematycznie ścina kapelusze. Praca monotonna, lecz warta wysiłku, gdyż grzyb to smaczny w postaci duszonej czy marynowanej. Przy okazji: opieńka to paskudny zabójca drzew. Najchętniej morduje świerki i jodły osłabione przez korniki. Jeśli zabraknie pokarmu, to wypuści pod ziemią grube i długie sznury grzybni, którymi dopadnie kolejną ofiarę.

W tym roku opieńka miodna jest już zbierana od dobrych dwóch tygodni. Raczej wcześnie, gdyż jesienna sekwencja grzybowa składała się z trzech wyraźnych akordów. Wpierw w okolicach pierwszej jesiennej pełni księżyca pokazywały się masowo muchomory czerwone. Tuż po nich lub nawet razem z nimi następował wysyp prawdziwków. Potem był czas na rydze i wreszcie pora na ostanie opieńki. Tego roku wszystko jest wcześniej i bez zwyczajowej kolejki. Wymieszane bez ładu i składu krótkie wysypy rydzów, opieniek i prawdziwków. Jeśli tylko grzybobranie będzie obfite, to pal licho kolejność.