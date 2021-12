[OPINIA] Lex TVN. Igranie z ogniem

Ustawa ogranicza wysokość udziałów firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do 49%, czyli stronie amerykańskiej wystarczy pozostawienie sobie owego maksimum i przekazanie 1,1% jakiemuś „zaprzyjaźnionemu” podmiotowi. Każdy, kto ma choćby podstawowe pojęcie jak funkcjonuje świat biznesu wie, że znalezienie takiego podmiotu, a w skład EOG wchodzi także Norwegia, Islandia i Lichtenstein, nie będzie stanowić najmniejszego kłopotu. Ta instytucja będzie zawsze głosować tak, jak będzie głosować Discovery i skład rady nadzorczej będzie zawsze zgodny z preferencjami Amerykanów. Zatem, jest mało prawdopodobne, żeby ustawodawca zdołał osiągnąć zamierzony cel.

Strona amerykańska protestuje, zarówno samo przedsiębiorstwo jak i dyplomaci, dołączają się do tego liczni politycy, nie dlatego, żeby obawiali się o utratę kontroli nad TVN, ale w obronie zasad. Chodzi oczywiście o wolność słowa, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, ale ponad wszystko o to, że własności amerykańskiej nie wolno tak sobie po prostu wywłaszczać. Gdyby podobny los w USA spotkał polskie interesy, dajmy a to, gdyby amerykański rząd ograniczył prawa KGHM w zarządzaniu Robinson Mine w stanie Nevada, to nasze władze miałyby wszelkie prawa do podobnej interwencji. Między innymi po to obywatele i korporacje płacą podatki, żeby państwo broniło ich interesów.