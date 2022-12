ORLEN Wisła Płock przegrała u siebie z HC PPD Zagrzeb w Lidze Mistrzów. Porażka może być kosztowna

ORLEN Wisła Płock - HC PPD Zagrzeb 26:30 (13:14)

ORLEN Wisła: Daszek 7, Mihić 5, Perez Arce 4, Kosorotow 4, Krajewski 2, Serdio Guntin 2, Susnja 1, Żytnikow 1.

HC PPD: Klarica 4, Musa 4, Dodić 4, Dibirov 4, Kraljević 3, Sirotić 3, Srna 2, Kavcić 2, Leimeter 2, Grahovac 2.

Dla obu ekip to był ważny mecz. Przed nim o punkt więcej mieli zagrzebianie, którzy zajmowali ostatnie miejsce premiowane awansem do play-off (6.). Po zwycięstwie powiększyli dystans do 3 "oczek", a do końca fazy grupowej pozostały 4 kolejki.

Stawka spotkania chyba zbytnio spięła „Nafciarzy”. Początkowo mieli problemy z rozegraniem piłki, kiepsko rzucali, po 9 minutach gry mieli tylko jedną zdobytą bramkę (1:4). Goście mogli wkrótce dużo wyżej prowadzić, ale oni z kolei mieli kłopot z wykorzystywaniem karnych. Niemniej różnica wynosiła 4 gole, m.in. 4:8 w 16 min.