Orlęta Rudawa rewelacją sezonu w klasie okręgowej Kraków II. Włączą się do walki o awans?

Kolejne zwycięstwa nakręcają atmosferę

- Nikt z nas nie spodziewał się takiego wyniku - nie kryje trener Piotr Chlipała. - Dobra gra pojawiła się już w połowie poprzedniej rundy, zdobywaliśmy dużo punktów. Teraz mamy nawet mocniejszy kadrowo zespół, ale to nadal duża niespodzianka.

Szkoleniowiec zauważa, że zespół trzy i pół roku temu grał jeszcze w klasie B (awans w 2018 r.). Kluczem do sukcesu okazało się spokojne budowanie drużyny. - U nas nie ma dużych zmian, co rundę dokładaliśmy do składu kilku zawodników, ostatnio czterech. Na pewno zgranie jest naszym atutem. Umiejętności też oczywiście są ważne, mamy bardzo wyrównaną kadrę, co daje mi duży komfort. Przed ostatnim meczem trzech zawodników wypadło ze składu, nie było jednak problemu, żeby ich zastąpić bez straty na jakości. Do tego dochodzi atmosfera, którą dodatkowo nakręcają kolejne zwycięstwa - mówi Chlipała.