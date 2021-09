Osieczany. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku na drodze powiatowej Katarzyna Hołuj

W poniedziałek (13 września) rano na drodze powiatowej w Osieczanach doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych informacji wynika, że samochód osobowy najechał na tył samochodu dostawczego, w wyniku czego jedna osoba z osobówki została poszkodowana. Na miejscu pracowały służby. ZRM zabrał poszkodowanego do szpitala, a strażacy ok. godz. 8 usunęli pojazdy z drogi.