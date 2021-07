Osieczany. Nocne zderzenie na skrzyżowaniu w centrum wsi Katarzyna Hołuj

Fot. Archiwum

W sobotę (23 lipca) ok. godz. 23 na skrzyżowaniu (na wysokości zakładu Inter Zoo) w Osieczanach (gm. Myślenice) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wymuszenia pierwszeństwa. Na skutek zderzenia dwie osoby zostały zakleszczone w jednym z aut i strażacy musieli użyć narzędzie hydraulicznych, aby je wydostać. Dwie osoby trafiły do szpitala na obserwację, a cale zdarzenie zaklasyfikowano jako kolizję.