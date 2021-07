Osobowość Roku 2020. Artur Jurczyszyn: W słusznej sprawie

Jest Pan cenionym specjalistą hematologiem i światowym autorytetem w dziedzinie diagnostyki oraz leczenia szpiczaka mnogiego. Czy udało się poprawić leczenie pacjentów?

Jestem lekarzem od 25 lat. Całe moje życie zawodowe jest związane z leczeniem pacjentów z dyskrazjami plazmocytowymi. Od razu po studiach poszedłem do pracy w Klinice Hematologii, gdzie szefował prof. Skotnicki. W wakacje towarzyszyłem jako lekarz ekipy RMF w ich całowakacyjnej akcji, a później zgłosiłem się do prof. Skotnickiego do pracy. Później zrobiłem specjalizacje, I stopień z interny, II stopień – hematologia. Hematologii też poświęciłem doktorat, a szpiczakowi – habilitację. I wiele publikacji. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości powstał projekt - książka „Wszystkie twarze szpiczaka”. To jest książka poświęcona setce pacjentów, chorych na szpiczaka, pokazujemy heterogenność, unikalność szpiczaka, bo każdy choruje inaczej. Na moich oczach potroiło się średnie przeżycie. Obraz tej choroby się bardzo zmienił. Można powiedzieć, ze szpiczak stał się chorobą przewlekłą; mamy pacjentów, którzy przyjmują trzecią i czwartą linię leczenia. Dawniej szpiczak to był wyrok, teraz niektórzy pacjenci żyją z tą chorobą kilkadziesiąt lat. W ciągu ostatnich 20 lat zarejestrowano 14 nowych leków! Nie ma drugiej takiej choroby, gdzie postęp w leczeniu byłby tak spektakularny. Polscy pacjenci też na tym korzystają, choć wiele leków jest zarejestrowanych, ale nie refundowanych, dlatego toczymy walkę, aby to zmienić. Szpiczak to jest 1 procent wszystkich nowotworów (10 proc. nowotworów hematologicznych). Nie jest więc to częsta choroba, towarzyszy temu niska świadomość społeczna tej choroby.